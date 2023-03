Escursione lungo le vie d'acqua di San Pietro - da San Piero a Marina

Un salto nel passato ripercorrendo l'evento che ha portato San Pietro a San Piero a Grado, dopo una visita della Basilica inizierà il cammino tra i prati e lungo i canali del territorio circostante, cercando i segni delle antiche vie fluviali, dell'attività agricole e di antiche torri. Arrivati a Marina di Pisa i partecipanti andranno a cercare un piccolo miracolo.



Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Al termine della visita rientro libero a San Piero in bus di linea, chi vorrà rimanere al mare potrà tranquillamente farlo.

Munirsi di biglietto dell'autobus per la tratta Marina di Pisa- San Piero a Grado



Dati tecnici:

Percorso lineare facile.

Il percorso si sviluppa su carraie, sentierini, distese di campi e strade asfaltate fuori dal traffico a Marina di Pisa.

Il percorso è praticamente in piano

Per persone in normale stato di allenamento



Dislivello circa 20 mt,

Tempo di percorrenza 3 ore circa

Lunghezza: 14 km circa



Cosa portare con sé:

uno zainetto giornaliero con almeno un litro e mezzo di acqua a testa, oltre al pranzo al sacco; indossare capi sportivi e scarpe da escursionismo impermeabili, può esserci fango. Portarsi qualcosa su cui sedersi (sacchetto, impermeabile o altro)



Costo escursione:

N° massimo di partecipanti: 25

Costo: 18 euro/pax adulti - Gratis sotto i 12 anni

la quota comprende solo il servizio di guida GAE per tutta la giornata.

Biglietto bus di linea da comprare autonomamente (a San Piero non li hanno)



Prenotazioni:

contattare Francesca o compilare il modulo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb-3JSUBfHVpkxwUmi9VFjQB4BszAsKF5eOWfE8_BygEWIKw/viewform



Francesca Uluhogian

Guida Ambientale

Guida Turistica

Accompagnatore Turistico

Guida Ufficiale Parco 5 Terre e Arcipelago Toscano

Guida Consigliata di San Rossore

Laurea in Scienze Naturali

www.naturatour.it



cel 3393670805