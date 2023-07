Festa dei parchi, escursione nella selva pisana

Venerdì 28 luglio alle 18 Legambiente Pisa organizza un'escursione in bicicletta nell'area della Selva Pisana, un importante Sito Natura 2000 all'interno della Tenuta di Tombolo del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, alla scoperta della natura ivi conservata, della sua storia e di alcune curiosità. Partenza da Piazza Vittorio Emanuele, a Pisa, sarà poi percorsa la ciclopista del Trammino fino ad arrivare alla Selva.

La ciclopista del Trammino parte dalla città e, attraversando coltivi, arriva fin al litorale dove entra all'interno della Selva retrostante gli abitati di Marina di Pisa e Tirrenia. Sarà un modo per conoscere e scoprire una parte importante e lussureggiante della nostra costa pisana a pochi passi dai centri abitati. L'escursione è gratuita in occasione della Festa dei Parchi.

Informazioni

Ritrovo: Piazza Vittorio Emanuele – Pisa, ore: 18.00

Mezzo: bicicletta propria

Durata: 2h – 15 km sola andata (chi vorrà potrà trattenersi a cena sul mare)

Dislivello: circa 0 m (ondulazione del substrato)

Grado di difficoltà: facile, fondo variabile

Responsabile: Andrea Somma – 3204603529

♦ Cena al sacco (chi vuole), borraccia, bicicletta, torcia (per il rientro in notturna)

♦ Le prenotazioni devono essere effettuate per telefono entro le ore 18.00 di giovedì 27 luglio, comunicando nome, cognome e recapito telefonico direttamente al responsabile dell'escursione.

♦ La partecipazione è gratuita, ed è riservata ad un massimo 15 (quindici) partecipanti.

♦ Qualora condizioni meteo avverse o altri imprevisti imponessero variazioni di programma o l'annullamento della escursione, gli iscritti saranno tempestivamente avvisati.

.Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il responsabile dell'escursione, o visitare la pagina del sito: Legambiente Pisa - Festa dei Parchi.