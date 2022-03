Escursione a Vecchiano 'Di Pari Passo' per celebrare la Giornata Internazionale della Donna

'Di Pari Passo': una camminata insieme per la Giornata Internazionale della Donna. Si svolgerà sabato 5 marzo a Marina di Vecchiano) ed è una iniziativa organizzata dal Comune di Vecchiano per questa importante giornata, celebrata per la prima volta nel 1909 negli Stati Uniti su iniziativa del Partito Socialista Americano, per rivendicare migliori condizioni di lavoro per le donne. L'escursione sarà guidata da Alessandra Buscemi dell’Associazione Nonsoloserchio Geoturismo, Escursionismo Nord Walking. Si tratterà di una bella passeggiata in un percorso pianeggiante, che condurrà nella meraviglia della riserva della Bufalina, con visita alla Chiesina di Padre Pio, nella tenuta del Parco. La partecipazione all’evento è totalmente gratuita; in base alle prescrizioni anticontagio da Covid19, i partecipanti sono invitati a portare con sé una mascherina. Il ritrovo è alle 14.30 a Piazzale Ambrogi. Tutti i dettagli a breve sul sito www.comune.vecchiano.pi.it