Arcadia e Piedi in Cammino alla ricerca delle orchidee spontanee

L’itinerario escursionistico condurrà il gruppo al Passo di Dante, il famoso valico citato nel XXXIII canto dell’Inferno della Divina Commedia e che, in epoche antiche, rappresentava una delle vie di collegamento tra Lucca e Pisa. Di notevole interesse botanico sono le numerose e talvolta rare orchidee che colorano il Monte Pisano dal mese di mazo fino a giugno presentando, in particolar modo in questa zona, una gariga multicolore. Da qui il rientro al Centro Visite godendo di splendidi panorami sulla sottostante San Giuliano Terme e su l’intera pianura pisana fino al mare.



