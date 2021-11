Escursione sulle Mura di Pisa

Per chi non ha ancora visto Pisa sotto una nuova prospettiva, in questa escursione si percorreranno tutti i 3,1 km della cinta medioevale che riporteranno i partecipanti indietro nel tempo a quando furono costruite, immaginando l'antica città del tempo, ricordando il periodo storico, il perchè delle Mura, le fasi costruttive, fino alla situazione attuale, con il tanto desiderato restauro. Si scopriranno anche edifici moderni e le antiche chiese principali, le via d'acqua che portavano i materiali a Pisa e molto altro. Il termine in Piazza dei Miracoli.

Logistica:

Incontro al mattino ore 9.45 piazza Federico del Rosso inizio via del borghetto. Portare scarpe comode.

Costo: 17 euro a persona (ingresso+prevendita+guida)

Partenza garantita con minimo 5 persone. Dalle 10 alle 20 pax utilizzo auricolari (2 euro). Max persone 20

Per prenotazione:

GREEN PASS OBBLIGATORIO (vaccino o tampone)



o chiamare il numero 339.3670805