Escursione per portare il Natale a Toiano

E come ogni anno... si torna ad addobbare Toiano (PISA) per le feste natalizie! 'Palline, fili d’argento, perline: qualsiasi cosa pur di colorare il piccolo borgo antico sulle colline dell’alta Valdera'. Toiano è un paesino medioevale, un paesino fantasma, ormai disabitato, tra i Luoghi del Cuore del FAI. Da lassù si gode una vista senza paragoni: lo sguardo spazia tra le due valli di Volterra e Peccioli, fino alle Apuane e San Miniato, senza farsi mancare la piana di Pisa. Il percorso ad anello di questa escursione girerà intorno a Toiano, territorio caratterizzato da interessanti formazioni geologiche: balze e calanchi. Una volta arrivati si potrà attaccare il proprio addobbo natalizio nell'angolo che più vi piace di questi 50 mt di paesino. Si ricorda anche che c'è una raccolta di cibo per i gatti solitari che abitano qui, se qualcuno volesse quindi lasciare qualcosa negli appositi contenitori sicuramente i mici ne sarebbero felici. (scatolette o croccantini)

N° minimo di partecipanti: 5 massimo partecipanti 20;

Prenotazioni:

le prenotazioni via mail: info@naturatour.it

Pagamento sul posto. Link prenotazone https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb-3JSUBfHVpkxwUmi9VFjQB4BszAsKF5eOWfE8_BygEWIKw/viewform

Informazioni:

www.naturatour.it

Francesca Uluhogian

Guida Turistica

Guida Ambientale



info@naturatour.it