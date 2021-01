Escursione nei campi a nord di Pisa verso i laghetti di Campo

๐——๐—˜๐—ฆ๐—–๐—ฅ๐—œ๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜

C’è uno spazio, appena a nord di Pisa, racchiuso tra il sinuoso corso dell’Arno, l’acquedotto mediceo ed i nostri amati Monti Pisani.



E’ piatto fatto di campi e luoghi strambi, ma è anche un continuo panorama sulle vicine montagne ed un luogo che ci permette di viverle da una prospettiva unica: come barche in mezzo ad un mare di terra. Insomma, è una escursione tipicamente di Azimut-treks, che ci porterà dietro le quinte del nostro territorio.



In questo lungo trekking vista monti pisani, partiremo da circa metà dell’acquedotto mediceo tra Pisa ed Asciano e percorreremo strade bianche, e strade di campagna, parallele ai Monti Pisani fino che ci condurranno quasi fino alla Gabella, a quel punto però, attraverseremo la provinciale per continuare su strade di campagnia fino alla graziosa Pieve di Santa Giulia, vicino a Caprona.



Da lì, ripercorreremo i nostri passi all’indietro per guadagnare l’argine della golena dell’arno che ci condurrà fino ai bellissimi laghetti di Campo, dove pranzeremo e ci riposeremo.

Dopo la nostra sosta, torneremo nuovamente sull’argine che ci condurrà fino a colignola dove attraverseremo la strada Calcesana per ri conquistare i campi nord e rientrare lentamente e lungo i condotti fino al punto di inizio.



๐—œ๐—ก๐—™๐—ข ๐—ง๐—˜๐—–๐—ก๐—œ๐—–๐—›๐—˜

18km

0m di dislivello

Inizio ore 10:30

Fine ore 17:30 c/a

Impegno: Medio

Difficoltà tecniche: nessuna, solo l'estensione del percorso.



๐—ค๐—จ๐—ข๐—ง๐—” ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ง๐—˜๐—–๐—œ๐—ฃ๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜

Costo. AD OFFERTA LIBERA

Max 25 Persone - prenotazione obbligatoria



๐—–๐—ข๐—ก๐—ง๐—”๐—ง๐—ง๐—œ

Per info e prenotazioni:

info@azimut-treks.com

3395675637