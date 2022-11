Escursione nella tenuta di Coltano nel Parco di Migliarino San Rossore

Che cosa lega una frazione agricola del comune di Pisa ad una delle più rivoluzionarie invenzioni della storia dell'umanità?

Partendo dalla Villa Medicea di Coltano, i partecipanti effettueranno un anello attraverso boschi e pinete, viali alberati e sentieri che tagliano campi coltivati, in una zona dove l'uomo ha operato, nel corso dei secoli, radicali modifiche all'ambiente.

Lungo il percorso incontreranno autostrade, ferrovie ed aeroporti, per tornare ad immergersi, poco dopo, nella natura.



INFO TECNICHE

Lunghezza: 16 km

Dislivello 0 m

Difficoltà: E (escursionistico) adatto a persone abituate a camminare.

Adatto a bambini sopra 12 anni ma invitiamo tutti i genitori a contattarci per un confronto preliminare.

L’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche ma richiede un buon allenamento alla camminata.



Numero min. partecipanti: 7

Numero max partecipanti: 20 persone (a discrezione della guida in base alle prenotazioni per garantire il giusto distanziamento)

Cani: 2 ammessi, uso guinzaglio obbligatorio

Riceverete tutti i dettagli sul luogo di ritrovo e svolgimento evento una volta confermata la vostra partecipazione.



????? ??????????????

ESCURSIONE

•17€

La quota escursione comprende:

- Servizio Guida Ambientale Escursionistica.





?????? ?? ??????????

Per iscriverti e partecipare visita il sito e compila il modulo:

https://www.azimut-treks.it/trekking-coltano-pisa



CONTATTI

• Whatsapp: 3335219968 (Lun-Ven ore 10-18)

• Mail: federico@azimut-treks.com



Guida Ambientale Escursionistica - LAGAP Federico Lazzeretti