Escursione nella Valle delle Fonti

A Mirteto si accede esclusivamente a piedi: quale occasione migliore, quindi, per proporre un escursione nell’area naturale della Valle delle Fonti di Asciano in compagnia di Piedi in Cammino APS .

Mirteto è un antico borgo monastico cistercense le cui origini risalgono al XII secolo, collocato a mezza costa in posizione intermedia tra la Valle delle Fonti e il passo della Conserva.

Un sito di grande interesse e fascino che versa in stato di abbandono, ma merita una visita per apprezzare sia il contesto naturalistico entro cui è inserito, sia le caratteristiche architettoniche con cui è stato realizzato.

Un tesoro nascosto, che ha bisogno di essere valorizzato, visitato e tutelato nella speranza che anche le generazioni future ne possano conoscere la storia.



Itinerario escursionistico (medio-facile) di mezza giornata per info: www.piediincammino.it