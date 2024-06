Escursione al Passo di Dante per la notte di San Giovanni e riti magici

E come tutti gli anni, ci troveremo nella notte di San Giovanni sul Monte Pisano, tra magia e solstizio.

La notte magica del 23 di giugno in occasione del solstizio d'estate, passata insieme al Passo di Dante, un "classico" del Monte Pisano, un luogo di storia e natura con un meraviglioso affaccio sul tramonto di questo sole speciale che calerà di fronte a noi sparendo in mare oltre la Piana Pisana e lascerà il cielo alla mezza luna e noi saremo la, in cima a goderci lo spettacolo, bagnati dalla rugiada purificatrice e rinnovatrice ricreando alcuni riti magici.

Nelle mie zona native, Parma, è tipico cenare sotto le stelle con tortelli d'erbetta e affettati, bagnati dalla rugiada portafortuna di questa notte....e raccogliere le noci per il nocino....

Un percorso poco impegnativo ci porterà alla ricerca di alcune erbe tipiche che si raccolgono per San Giovanni.

Dopo il tramonto si rientrerà alle auto per un comoda stradina asfaltata.



Dati Tecnici: percorso di circa 4/5 km, ad anello o lineare, con possibilità di un breve tratto scosceso e parzialmente rovinato. A seconda dei partecipanti si valuterà quale sentiero effettuare.



Terreno: stradine asfaltate, sentieri semplici a fondo più o meno sconnesso.



Cena al sacco a carico dei partecipanti (portate cibo/vino da condividere)

Percorso poco impegnativo ma portare comunque scarpe da trekking o da ginnastica robuste. e bastoncini..non si sa mai...

Portare almeno un litro di acqua.

Portare torce elettriche o a dinamo.



Incontro a Santa Maria del Giudice ore 18.15, campo sportivo.

Costo escursione: 20 euro adulti, bambini sotto i 12 anni gratis.



Contatti:

Francesca Uluhogian

Guida Ambientale

Guida Turistica



Cell: 339.367080