Escursione Pisa ebraica, mille anni di storia

In vista del Giorno della Memoria una passeggiata alla scoperta di 'Pisa Ebraica'.

Una storia, quella dell’Ebraismo a Pisa, lunga oltre 1000 anni e che mai- al pari di Livorno, città 'cugina'- ha annoverato un qualsiasi Ghetto, inteso nel vero senso della parola.



Appuntamento alle ore 11.00 in Piazza Manin.



Rientro alle auto previsto per le ore 17.00.

Pranzo al sacco da procurarsi individualmente.



Dati Tecnici: Difficoltà: Facilissima; lunghezza 8 km circa km; dislivello: inesistente; tempo di percorrenza 4 ore circa.



Per info e prenotazioni telefoniche 3477922453

Costo:

adulti €17,00

bambini €12,00 (da 6 a 12 anni)

Promozione "abbonamento": ogni 5 escursioni giornaliere si ottiene uno sconto del 50% sul costo dell'escursione.



La quota comprende: servizio di guida GAE per tutta la giornata.