Escursione alle porte dell'inferno di Sasso Pisano

Con questa escursione si scopriranno le meraviglie naturali della nostra terra. Da Sasso Pisano fino a Monterotondo Marittimo in un paesaggio particolarmente suggestivo che darà la possibilità di conoscere una delle aree geotermiche più famose del mondo, potendo osservare il processo industriale di sfruttamento, le manifestazioni geotermiche naturali e le mineralizzazioni spontanee della cosiddetta …'Valle del Diavolo'.

Logistica:

Ritrovo a Sasso Pisano al parcheggio sopra il campo da calcio ore 10.00

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Dati tecnici: percorso ad anello medio-facile, sentiero con continui cambi di pendenza, può essere sdrucciolevole in caso di piogge recenti;

Dislivello totale in salita 400 m ca.; lunghezza del percorso 8 km; tempo medio effettivo di cammino 5h circa.



zainetto giornaliero; pranzo al sacco, indossare capi sportivi e scarpe da escursionismo.