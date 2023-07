Festa dei parchi, escursione nell'area di Riserva di Bocca di Serchio

Indirizzo non disponibile

Vecchiano

Venerdì 7 luglio, dalle 17:30 alle 20, Legambiente Pisa organizza una visita nell'area di Riserva di Bocca di Serchio alla scoperta della natura ivi conservata, della sua storia e di alcune curiosità. Il pomeriggio sarà impreziosito da un'azione di volontariato per il territorio che prevederà una raccolta dei rifiuti lasciati dalle mareggiate sulla battigia, una manutenzione delle recinzioni a protezione dell'ecosistema dunale e la sensibilizzazione del Fratino per i bagnanti presenti. L'escursione è gratuita in occasione della Festa dei Parchi.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 6/07 ore 18, numero max di partecipanti 20.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare Andrea Somma al numero 3204603529, o visitare la pagina del sito: Legambiente Pisa - Festa dei Parchi.