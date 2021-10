Autunno nelle Cerbaie: escursione nei boschi di Montefalcone

Tornano le escursioni dentro la Riserva Naturale dello Stato di Montefalcone.

Domenica 7 novembre 2021 è in programma l’evento 'Autunno in Riserva. I boschi e i pregi ignoti di Montefalcone': un’escursione naturalistica nel 'foliage dietro casa'.

Una camminata di circa 12 km condotta da una Guida Ambientale Escursionistica ai sensi della LR 86/2016 e è rivolta a tutti (sia adulti che bambini).

Il Consorzio Forestale delle Cerbaie, grazie alla collaborazione dei Comuni di Castelfranco di Sotto e di Fucecchio e alla disponibilità dei Carabinieri Forestali Ufficio Biodiversità di Lucca, ha organizzato una nuova occasione di visita nell’ambito dell’iniziativa 'Autunno nelle Cerbaie'.

La giornata escursionistica nel cuore dell'area protetta più grande delle Cerbaie, tra le campagne e i boschi del comprensorio, si svolge dalle 9.00 alle 16.00. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 9.00 presso il Parco Robinson in Via delle Pinete a Staffoli, con partenza prevista per le ore 9.15.

All'ora di pranzo ci sarà un momento conviviale nell’area attrezzata all’interno della Riserva.

È previsto il pranzo al sacco, quindi ognuno dovrà portarsi cibo e acqua, e il trasferimento avverrà con mezzi propri.

In coerenza con il Regolamento di Escursione in fase Covid-19 dell'AIGAE e delle Linee di Indirizzo della Regione Toscana del 23 maggio 2020, si comunica inoltre che: la partecipazione è sottoposta al rispetto della vigente normativa per il contenimento del virus.

La prenotazione sarà effettuata, entro martedì 2 novembre, in modalità online o telefonica senza prenotazioni via social.

Il partecipante riceverà via mail il regolamento di partecipazione all'escursione che ogni partecipante dovrà stampare autonomamente e portare con sé al ritrovo dell'escursione, da firmare in presenza.

La quota di partecipazione all'escursione è: adulti 5 euro, gratis ragazzi sotto i 14 anni.

Per info

Mail: info@ consorzioforestalecerbaie.it

Cell: 3409847686

Facebook: Consorzio Forestale delle Cerbaie