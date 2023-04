'Primavera nella riserva': escursione nei boschi di Montefalcone

Tornano le escursioni dentro la Riserva Naturale dello Stato di Montefalcone nel Comune di Castelfranco di Sotto.

Domenica 23 aprile 2023 è in programma l’evento 'Primavera in Riserva. I boschi e i pregi ignoti di Montefalcone': un’escursione naturalistica nel polmone verde delle Cerbaie.

Una camminata di circa 9 km rivolta a tutti (sia adulti che bambini) e condotta in collaborazione con i Carabinieri Forestali e da una Guida Ambientale Escursionistica ai sensi della LR 86/2016.

Il Comune di Castelfranco di Sotto in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci e alla disponibilità dei Carabinieri Forestali Ufficio Biodiversità di Lucca, ha organizzato una nuova occasione di visita nell’ambito dell’iniziativa 'Primavera nelle Cerbaie'. Durante la mattinata sarà possibile visitare eccezionalmente le voliere che ospitano numerosi esemplari di pappagalli, aquile reali, allocchi ed esemplari esotici oggetto di commercio illegale e sequestri. Infatti, nella Riserva una specifica area denominata Centro CITES-NIRDA è destinata ad ospitare rapaci e pappagalli di notevole interesse e particolarmente protetti (sequestrati e confiscati) in base all'applicazione della normativa che regola il commercio internazionale delle specie animali e vegetali protette. Qui, in apposite voliere accuditi e curati esemplari di avifauna, una parte dei quali saranno inseriti in un itinerario di educazione ambientale.

La giornata escursionistica nel cuore dell'area protetta più grande delle Cerbaie si svolge dalle 8.30 alle 13.00 ed è a numero limitato. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 08.30 presso il Parco Robinson in Via delle Pinete a Staffoli, con partenza alle ore 08.45.

Ritorno è previsto per le ore 13 al parcheggio.

PER PARTECIPARE

È necessario effettuare la prenotazione entro venerdì 21 aprile,

La quota di partecipazione all'escursione è: adulti 5 euro, gratis ragazzi sotto i 14 anni.

Per info e prenotazioni 329 8870892 – 340 9847686