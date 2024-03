Escursione in San Rossore tra Cascine Vecchie e Cascine Nuove

Meta amata dai più ma sicuramente poco conosciuta al suo interno, la Tenuta di San Rossore costituisce il più importante ambiente naturale dell'intero Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. L'escursione si svolge in zona B nelle aree aperte al pubblico.



Da Cascine Vecchie dove sorgeva un tempo la Villa Reale, la camminata si svolgerà lungo i sentieri nel fitto bosco di San Bartolomeo fino a raggiungere Cascine Nuove, località affacciata sul Fiume Arno. Qui sorgeva un antico monastero intitolato a San Lussorio, San Rossore per i pisani, fu distrutto nel 1944 dai bombardamenti delle forze alleate.

L'escursione proseguirà costeggiando il Fosso delle cateratte abitato da rane rosse e verdi e procederà verso nord attraversando la vasta foresta planiziale e le grandi pinete di questo magnifico Parco.



Durata totale: 4 ore

Difficoltà: ( E ) itinerario escursionistico (facile)

Sviluppo percorso: ad anello

Ascesa totale: indifferente

Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 minuti (di cammino escluse le soste - 11 km ca.)

Partecipanti: min 8 max 25

Quota: 15 € adulti, 8 € bambini e ragazzi da 6 a 12 anni per servizio accompagnamento con Guida GAE e Guida consigliata dal Parco

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



ATTENZIONE: L'escursione potrà essere annullata in caso di allerta meteo. I cani possono essere introdotti nelle aree ad accesso libero della Tenuta di San Rossore ma esclusivamente con guinzaglio (max 2).



Occorrente: consigliamo di indossare scarpe da trekking o da trail running e abbigliamento da escursionismo. In un unico zainetto portare pranzo al sacco, uno snack, acqua, eventuale materiale impermeabile. Utili i bastoncini da trekking.



Ritrovo alle ore 9.00 presso il Centro Visite San Rossore, Loc. Cascine Vecchie - Tenuta di San Rossore (PI). Il rientro è previsto indicativamente entro le ore 13:00.