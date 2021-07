Escursione e bicchiere di vino sul Serra al tramonto

Il tramonto è l’ora più bella, e fare trekking durante questo momento può essere un’esperienza che ha pochi rivali in termini di emozioni provate e ricordi creati.

?Questa escursione al tramonto sul Serra parte dall'albergo Rosa dei venti, dal quale, dopo aver lasciato le macchine, i partecipanti si incammineranno in direzione del famosissimo Santallago, uno stupendo prato dall’aspetto alpino circondato da castagni ed è un luogo che tutti gli abitanti di Pisa e Lucca hanno nel cuore per ricordi di infanzia o di momenti felici.

Da Santallago si salirà con una mulattiera verso una sella che ci potrà condurre allo spuntone di Santallago, una delle vette più alte dei monti Pisani. Quindi i partecipanti riprenderanno i propri passi fino alla sella per prendere la direzione opposta a quella della vetta, che li porterà verso la meta per il tramonto: l’osservatorio astronomico e la sua incredibile cresta. E’ difficile far immaginare cosa si proverà a vedere il mondo che cambia attorno a noi con una vista a 360°. Le alpi apuane prenderanno forma e tridimensionalità, la Versilia si infiammerà fino a far vedere il golfo di La Spezia e Porto Venere. A sud invece si vedrà Pisa, la costa di Livorno e tutte le colline dell’interno. Un’escursione stupenda e alla portata di tutti per vivere un’esperienza unica.

Distanza: 5km

Dislivello: 250m

Impegno: Facile

Cibo: Cena/snack al sacco

Prenotazione obbligatoria - max 15pax

