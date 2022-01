La tenuta di Coltano: in bici tra storia e natura

L’escursione è gratuita per i soci e le socie Legambiente, con costo di € 10 per i non soci e 5 per i non soci sotto i 25 anni. Possibile associarsi la mattina stessa

In occasione della Giornata mondiale delle Zone Umide, domenica 6 febbraio, Legambiente Pisa organizza una escursione alla scoperta della Tenuta agricola di Coltano, un territorio affascinante del Parco di Migliano, San Rossore e Massaciuccoli e un tempo ricoperto dalle acque. Un’area dalla storia e dalla natura particolari che meritano di essere scoperte in un viaggio in bicicletta che partirà dal centro di Pisa per arrivare nel cuore di Coltano. Ville antiche, centri radio, canali umidi, campi agricoli e boschi con alti e vetusti allori sono alcune delle peculiarità che si potranno osservare e raccontare. Con una ciclo-passeggiata di circa 6 ore si attraverseranno gli ambienti naturali più iconici di questa Tenuta, costeggiando in alcuni casi vari corsi umidi. Sarà un’occasione per tutti/e i/le partecipanti per passare attraverso luoghi poco conosciuti, esplorandoli con un occhio nuovo e curioso. Il percorso è un tracciato di circa 30 km su strade sterrate e asfaltate (il più possibile poco trafficate).

Ritrovo: ore 9.00 presso Piazza Vittorio Emanuele II, Pisa, in bicicletta.

Importante: per l’uscita sarà necessaria una bicicletta adatta anche a percorrere strade sterrate e dissestate. Per chi volesse sarà possibile prenotare per l’uscita una bicicletta muscolare (euro 22) o una e-bike (bicicletta a pedalata assistita, euro 35) telefonando al negozio Smile&Ride al numero 3755617631 o e-mail a info@smileandride.com.

Materiale necessario: acqua almeno 1 litro, abbigliamento a strati, equipaggiamento da pioggia, pranzo al sacco e Kit pronto soccorso bici. Materiale opzionale: binocolo.

Per informazioni è possibile contattare il responsabile della ciclo-escursione, Andrea Somma al 3204603529. Le prenotazioni dovranno essere effettuate via sms o per telefono preferibilmente entro le ore 18.00 di venerdì 4 febbraio, comunicando nome, recapito telefonico, disponibilità auto e se si è soci o no. Qualora condizioni meteorologiche avverse o altri imprevisti imponessero variazioni di programma o l’annullamento della escursione, gli iscritti saranno avvisati tempestivamente dalla guida.