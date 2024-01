Questo itinerario si svolge all’interno del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli e più precisamente nella bellissima tenuta di San Rossore in un’area molto vicina alla città di Pisa. Dal Centro Visite, situato a pochi metri dall’ingresso principale della tenuta in località Cascine Vecchie, inizierà il nostro “viaggio nella Natura del Parco” percorrendo alcuni sentieri che non sono accessibili liberamente al pubblico.



L’ambiente si presenta morfologicamente con rilievi dunali più secchi e aree depresse più umide dove sono presenti le specie arboree predominanti della tenuta. Non mancherà occasione di avvistare gli animali che popolano quest’area come il daino, il cinghiale ed un’elevata presenza di avifauna, soprattutto nel periodo di svernamento e durante le migrazioni primaverili. Inoltrandoci sempre di più all’interno del Parco raggiungeremo il mare su di un tratto di costa tra i più belli e selvaggi della Toscana.



Questa 'Escursione nella tenuta di San Rossore … fino al mare' si sviluppa totalmente su terreno pianeggiante e non presenta difficoltà ma richiede tuttavia un minimo di allenamento per la lunghezza del percorso.



PRENOTAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA:



Difficoltà: (E) itinerario escursionistico (medio-facile)

Sviluppo percorso: ad anello

Ascesa totale: 0 m

Tempo di percorrenza: 4 ore di cammino (escluse le soste) per 16 km ca.



Partecipanti: min 10, max 25



Quota: €20 adulti, €10 bambini e ragazzi da 6 a 12 anni per servizio accompagnamento con Guida GAE.

Spese previste: biglietto d’ingresso nelle aree con accesso limitato (da pagarsi in loco): €10 adulti, €9 bambini e ragazzi da 6 a 12 anni.



ATTENZIONE: L’escursione potrà essere annullata in caso di allerta meteo. I cani non possono essere introdotti nelle aree ad accesso limitato della tenuta di San Rossore.