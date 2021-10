Escursione tra Terricciola e Morrona con degustazione in cantina

Le dolci colline del territorio pisano saranno il panorama in questa escursione di mezza giornata accessibile a tutti, che porterà i partecipanti verso la suggestiva Badia a Morrona, uno dei quattro complessi monastici fondati dai conti della Gherardesca intorno alle Colline Pisane. Prevista la visita alla Badia e al giardino. Degustazione/apericena facoltativa alla fine del percorso (da prenotare o meno all'iscrizione all'escursione).

Logistica: Appuntamento alle ore 14.00 al parcheggio in via Pozzuolo a Terricciola (sulla sx prima di entrare in paese). Rientro circa ore 19:00

Dati tecnici: Percorso facile a/r, che si sviluppa su sentieri, strade sterrate e stradine asfaltate. Lunghezza 8 km, dislivello 150 mt. Tempo percorrenza 3 ore e mezzo.

Cosa portare con sè: zainetto giornaliero, almeno un litro di acqua, indossare capi sportivi e scarpe da escursionismo.

Costo escursione: N° minimo di partecipanti: 6; Costo: 12 euro/pax adulti - Gratis sotto i 12 anni (la quota comprende solo il servizio di guida GAE per mezza giornata). Costo degustazione assaggi di vini e tagliere (20 euro da pagare in loco per chi si fermerà)

Prenotazioni: le prenotazioni si accettano fino al venerdì 8 ore 15:00. Link prenotazione: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScb.../viewform

ATTENZIONE Covid -19: per la visita alla cantina e se la degustazione non si potrà fare all'esterno serivrà il GREEN PASS

Contatti:

Francesca Uluhogian

Cell: 339 3670805



www.naturatour.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...