Escursione a San Rossore alla scoperta di Tombolo: dalla selva alle dune

La Tenuta di Tombolo è l'area del Parco di San Rossore più a sud e presenta ancora molti ambienti intatti e ben conservati, nonostante la grande presenza di aree coltivate e di paesi costieri. Con una passeggiata di tre ore, nel pomeriggio di venerdì 4 giugno si potranno attraversare gli habitat naturali più iconici del Tombolo: dalla Selva pisana alle dune, attraversando aree allagate ed asciutte. In più in questo periodo sul mare non mancheranno le bellissime fioriture tardo primaverili che colorano i fragili sistemi dunali.

Un'occasione per tutti i partecipanti per passeggiare in luoghi poco conosciuti, esplorandoli con un occhio nuovo e curioso.

La visita, organizzata da Legambiente Pisa in collaborazione con il CESVOT, sarà a partecipazione gratuita e prevede un percorso ad anello di circa 6 km su sentieri sabbiosi.

Ritrovo alle ore 16.15 presso l'Agriturismo Fattoria di Tirrenia (Calambrone), su Via dei Porcari. I posti sono limitati ad un massimo di 15 persone.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni (fino a giovedì 3 giugno, ore 18.00), contattare Andrea Somma (GAE) al numero: 320 4603529 (telefono e whatsapp).

