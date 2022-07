Escursione 'La torre e il monastero'

Una semplice ma affascinante escursione di una mattinata tra le Torri di Ripafratta, l’antica chiesa del monastero di San Paolo e la pieve romanica di Pugnano.



Programma:

Ritrovo domenica 10 luglio alle ore 18 a Ripafratta. Accompagnati da una guida ambientale professionista, si comincerà la salita su uno degli storici sentieri del Monte Maggiore per trovarsi dopo poco di fronte alla Torre Centìno, una delle due 'sentinelle' della Rocca di Ripafratta. I partecipanti scenderanno quindi verso il borgo di Pugnano passando dall’antica chiesetta del monastero di San Paolo, costruito dalla stessa famiglia che edificò la Rocca. Giunti a valle e superata la pieve romanica di Pugnano, si percorrerà un tratto di sponda del mediceo 'Fosso del Mulino' per rientrare a Ripafratta per le ore 20:30, dove è prevista una cena con i prodotti de 'La Bottega di Ripafratta'.

Incluso: accompagnamento con guida ambientale, cena



Ritrovo ore 18 nella piazza di Ripafratta, davanti alla chiesa (via Statale Abetone 372). Parcheggio consigliato presso la stazione FS di Ripafratta.

Dislivello da ricoprire: 150m circa



Distanza da ricoprire: circa 5km. Necessari: scarpe da trekking, abbigliamento sportivo



I POSTI sono LIMITATI, prenotazione qui: https://forms.gle/6rcz8MRZzWTFZ7vM8. Per informazioni: inviare una mail a info@ripafratta.it o chiamare/mandare un whatsapp al 3398358584 (dal lunedì al sabato 8:30-12:30).



L’escursione è promossa dalla Cooperativa di comunità Ripafratta in collaborazione con la Pro Loco 'Salviamo La Rocca'. Partecipando, si può contribuire quindi a sostenere l’economia locale e le attività di volontariato dell’associazione per il recupero della Rocca.