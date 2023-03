Escursione tra le colline di Montecastello

Un'escursione in provincia di Pisa per andare alla scoperta del grazioso paese di Montecastello e poi di Treggiaia.

Il percorso interamente compreso nel Comune di Pontedera si sviluppa sulle colline, percorrendo strade sterrate e brevi tratti di asfalto fuori dal traffico.

Le dolci colline lasciano spazio a boschi, campi e pioppete, che si alternano lungo il percorso per raggiungere il piccolo paese di Montecastello con le sue mura, la chiesa e l'antico arco di entrata.

I partecipanti raggiungeranno una piccola chiesa in posizione invidiabile, con panorami splendidi sul Monte Pisano e la piana di Pontedera dove si fermeranno per il pranzo al sacco e da dove proseguiranno per arrivare al paese di Treggia.



Ritorno in discesa verso il punto di inizio passando tra cerrete e costeggiando un piccolo e placido laghetto



DATI TECNICI:

Percorso: anello medio/facile

Terreno: Il percorso per Montecastello si sviluppa su strade sterrate brevi tratti di sentiero, e piccoli tratti di asfalto.

Persone in un normale stato di allenamento

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti

Lunghezza 15 km

Dislivello in salita 345 mt

Altezza massima 140 mt

Tempo percorrenza senza soste: 4 ore



LOGISTICA:

Appuntamento per Montecastello:

ore 09.30 al parcheggio del Cimitero della Rotta

https://goo.gl/maps/7DF6XprQSTGZuJCv7

Ci si muove a piedi dal punto di incontro

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Rientro: alle ore 17.00



COSA PORTARE

Si consiglia di portare con sé, uno zainetto giornaliero con almeno un litro di acqua a testa, oltre al pranzo al sacco; indossare capi sportivi a cipolla e scarpe da escursionismo.



COSTO

N° Partecipanti: min 6 - max 25

Costo: 20 euro/pax adulti – Gratis sotto i 12 anni. La quota comprende solo il servizio di guida GAE per tutta la giornata con assicurazione RC



PRENOTAZIONI

Compilando il modulo:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb-3JSUBfHVpkxwUmi9VFjQB4BszAsKF5eOWfE8_BygEWIKw/viewform





?Francesca Uluhogian

Laurea Scienze Naturali

Guida Ambientale e Turistica

Dir Tecnico Agenzia Viaggi

Pisa

? www.naturatour.it

? info@naturatour.it

?? 339.3670805



Telegram: https://t.me/naturatour_trek