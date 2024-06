Escursione al tramonto a San Rossore

Indirizzo non disponibile

In collaborazione con il Centro Visite della Tenuta di San Rossore

Immaginate una dolce passeggiata all'ora più bella.

Immaginate boschi e pinete inondate dalla calda luce del tramonto estivo che allunga le ombre ed accentua i colori.



Immaginate un lunga sosta sulla spiaggia più bella della Toscana del Nord per ammirare l'ultima ora del giorno che dipinge i boschi, risalta le Apuane e riscalda i nostri volti.

Tutto questo sarà il tramonto al mare a San Rossore.



Per prenotarti e partecipare compila modulo che trovi cliccando su PRENOTA a questa pagina

https://www.azimut-treks.it/escursione-tramonto-san-rossore



CONTATTI

info@azimut-treks.com

Giulio - 3395675637



WWW.AZIMUT-TREKS.IT