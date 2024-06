Tramonto e lucciole sulle colline pisane

Indirizzo non disponibile

Questa escursione sulle colline larigiane verso il tramonto permette di gustare nell’ora più affascinante del giorno panorami splendidi, che spazieranno dal Monte Pisano al mare, dalle Alpi Apuane ai Monti Livornesi.

Dopo il calare del sole si risalirà la piccola valle dell'Ecina tra le lucciole fluttuanti.



Partenza dal paese di Casciana Alta per proseguire verso Ceppato con le sue case e la sua torre medievali, il luogo più alto del percorso con una vista semplicemente mozzafiato.



Si raggiungerà la terrazza sull’orizzonte ovest del Santuario della Madonna delle Nevi, luogo della cena dove i partecipanti saranno avvolti da un panorama a perdita d’occhio, in attesa del tramonto.



Dopo il calare del sole, si raggiungerà il caratteristico borgo di Sant’Ermo e il suo antico lavatoio dalle acque cristalline, con le prime lucciole della sera.



Si scenderà quindi nella deliziosa Valle dell’Ecina per risalirla verso il piccolo borgo di San Frediano e tornare a Casciana Alta.