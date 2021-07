L’escursione al tramonto sul Monte Serra, in programma domenica 1 agosto, parte indicativamente dall'albergo Rosa dei venti, dal quale, dopo aver lasciato le macchine, i partecipanti si incammineranno in direzione del famosissimo Santallago. Santallago è uno stupendo prato dall’aspetto alpino circondato da castagni ed è un luogo che tutti gli abitanti di Pisa e Lucca hanno nel cuore per ricordi di infanzia o di momenti felici. Da qui si salirà con una mulattiera verso una sella che condurrà allo spuntone di Santallago, una delle vette più alte dei monti Pisani. Si tornerà poi indietro fino alla sella per prendere la direzione opposta a quella della vetta, che porterà verso la meta per il tramonto: l’osservatorio astronomico e la sua incredibile cresta. E’ difficile descrivere la bellezza di questo luogo unico, ed ancora più difficile far immaginare cosa si proverà a vedere il mondo che cambia con una vista a 360°. Le alpi apuane prenderanno forma e tridimensionalità, la Versilia si infiammerà fino a fare vedere il golfo di La Spezia e Porto Venere. A sud invece si potranno vedere Pisa, la costa, le colline Livornesi e quelle dell’interno.