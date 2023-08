'La Foresta delle Stelle', notte di San Lorenzo lungo la Via Francigena

Mercoledì 9 agosto si terrà l'iniziativa 'La Foresta delle Stelle', evento organizzato dall'amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto e il Consorzio Forestale delle Cerbaie, in collaborazione e con il supporto della Regione Toscana e in collaborazione con l'associazione europea Via Francigena.

Un percorso studiato per trascorrere la famosa notte di San Lorenzo attraversando lo storico cammino della Via Francigena, godersi il fresco abbraccio del verde in una serata d'estate, aspettando di cogliere un attimo spettacolare dello sciame stellare delle Persiadi. La serata sarà l'ideale per osservare le stelle cadenti per la poca luce lunare prevista per quel giorno.

Il ritrovo è previsto per le 17.30 presso la Chiesa del Galleno dove alle 18.00 partirà il percorso in direzione Villa Campanile godendo così del tramonto sul selciato storico della Via Francigena che ancora oggi è possibile ammirare nel territorio comunale di Castelfranco. Il percorso, di circa 8 km in totale, agevole e alla portata di tutti, sarà suddiviso in due tranche con il momento conviviale della cena come intermezzo. Non mancheranno inoltre varie soste ad intervallare la camminata nelle quali le guide ambientali che accompagnano il tour spiegheranno le particolarità della flora e della fauna locale, dando preziose informazioni sul valore del territorio delle Cerbaie.

La cena (ore 20,30-22,00). Grazie alla collaborazione ed ospitalità della Pro Loco Villa Campanile, i partecipanti potranno cenare presso gli stand all'aperto della Festa del Contadino. Nel dopo cena (22,00-23,30) è previsto il viaggio di ritorno che si addentrerà nei boschi tra Villa Campanile e Galleno lontani da ogni fonte di luce dove sarà possibile osservare le stelle cadenti in mezzo alla natura più incontaminata.

Per le 24 è previsto il rientro a piedi presso il luogo della partenza. L'iniziativa è alla portata di tutti e non richiede particolari doti fisiche se non abbigliamento sportivo o da trekking. Necessaria la prenotazione presso il Consorzio Forestale delle Cerbaie 340-9847686 oppure e-mail info@ consorzioforestaledellecerbaie .it. L'iniziativa si svolge sotto accompagnamento di guide del Consorzio Forestale delle Cerbaie. Prezzo 20 euro (cena e guide passeggiata), 8 euro bambini sopra i 6 anni.