Speciale 'Festa delle Oasi 2022' nel Bosco di Cornacchiaia

In questa stagione l'Oasi della Cornacchiaia è nel pieno del suo splendore. Cosa c'è di meglio di un visita guidata più ampia per poterla ammirare? L'appuntamento è per domenica 22 maggio. Il percorso mattutino sarà di circa 6.5 km e la visita avrà una durata di circa quattro ore e mezzo, con sosta pranzo (al sacco). I partecipanti potranno camminare su tutti i sentieri dell'Oasi: si attraverserà la lecceta, il bosco mesofilo, il bosco igrofilo, il boschetto degli allori e si potranno ammirare la piscina delle sughere e la piscina Elia. Oltre questa passeggiata (con partenza la mattina), ne è prevista una anche nel pomeriggio (ore 15.30). La durata è di circa 2 ore e mezzo, lunghezza circa 4 km.

Info e prenotazione obbligatoria: https://docs.google.com/.../1s...

Divieto di ingresso ai cani. Il Bosco di Cornacchiaia è Riserva Naturale Regionale, per cui da normativa vigente è vietata l'introduzione di cani e altri animali domestici, anche al guinzaglio. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il venerdì precedente la visita e verranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili. Si prega di avvisare se per un qualsiasi inconveniente uno dovesse disdire la prenotazione così da lasciare il posto a qualcun altro. I partecipanti riceveranno una mail di conferma se la compilazione del modulo sarà stata portata a fine con successo. Informazioni dettagliate sulla visita verranno comunicate in seguito per mail.

Per ulteriori informazioni scrivere a pisa@wwf.it

Informazioni sull'Oasi WWF

Il Bosco di Cornacchiaia rappresenta la parte di foresta del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli dove meno incisive sono state le alterazioni da parte dell’uomo e degli animali (ungulati), con sottobosco perfettamente conservato, spesso impenetrabile. Un tipico esempio di bosco planiziale sulla costa: pini, lecci, frassini, ontani immersi nell'acqua. Sono presenti numerosi canali d'acqua dolce e pozze circolari con una vegetazione igrofila palustre. Fra le numerose specie animali citiamo il picchio, la ghiandaia, la volpe, il tasso, lo scoiattolo, il ghiro, la testuggine palustre, l’istrice e la martora, oltre ovviamente a daini e cinghiali che ogni tanto fanno capolino in fondo ai viali.