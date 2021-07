Estate in città? Le escursioni da fare a luglio a Pisa e provincia

Il caldo estivo si è definitamente insediato in città e non accenna ad andarsene. Per questo può essere una buona idea lasciare le afose strade cittadine per immergersi nella natura. E non serve nemmeno fare troppi chilometri: tra uliveti, parchi naturali e arte, nei dintorni c'è un'ampia scelta per trascorrere qualche ora all'aria aperta.

Ecco qualche consiglio sulle escursioni in programma nel mese di luglio:

Una passeggiata tra gli oliveti e i caratteristici muretti a secco recentemente riconosciuti patrimonio dell'Umanità Unesco. Con un asinello come "accompagnatore" d'eccezione. L'appuntamento è a Calci per martedì 13 luglio, quando bambini e genitori potranno raggiungere la località 'Villa', un piccolo borgo rimasto fermo nel tempo e da cui è possibile godersi una splindida vista sulla vallata. E a conclusione una buona merenda "condita" dalla lettura di qualche storia.

Oltre alla natura, ci si può immergere anche nell'arte. Più precisamente, nella Steet Art, di cui Pisa è una delle capitali italiane. Basta inforcare la propria bicicletta sabato 24 luglio e pedalare tra le principali espressioni di questa forma artistica, spesso assocciata a fatti e a personaggi importanti per la città. Un tour che dal viale delle Piagge porterà i partcipanti fino a Porta a Mare.

Una mattinata immersi nella Valgraziosa con l'escursione in programma domenica 11 luglio al Monte Crosta Moriglione. Da Colle di Calci a Campo di Croce per passare qualche ora tra la natura: oltre a godersi le panoramiche che la passeggiata offre, si camminerà tra boschi di faggio e castagno per poi concludere con un pranzo negli spazi esterni de 'La Casa di Alberto'.

Il Parco di San Rossore è bello a qualsiasi ora. Ma è alla luce del tramonto che forse acquista un'atmosfera partircolare. Per questo Azimut Treks, in collaborazione con il Centro visite, offre l'occasione, sabato 10 luglio, di una passeggiata tra le bellezze del Parco nell'ora più bella. Fino al mare, dove si potrà godere la vista di una delle spiagge più belle della Toscana del Nord.

Per chi invece non vuole rinunciare all'aperitivo, domenica 18 luglio è in calendario la visita alla Rocca di Ripafratta, alla scoperta dell'antica fortificazione. E, per concludere, un aperitivo-picnic sulle vicine sponde del fiume Serchio, nei pressi della cascata della 'Steccaia'.

