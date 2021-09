Tutti in cammino: le escursioni di settembre a Pisa e provincia

Camminate nella natura o in centro storico, yoga, passeggiate con i propri amici a quattro zampe, gite in bicicletta, battello o trenino. Una scelta per tutti i gusti

Settembre è il mese perfetto per passare qualche ora all'aria aperta. E a Pisa e provincia non mancano le escursioni da fare: dalle camminate nella natura a quelle tra le vie cittadine, dalle pedalate in sella alle biciclette alle passeggiate con i propri amici a quattro zampe, dalla pratica yoga alle gite in battello o in trenino. Ecco qualche consiglio:

Una bella domenica di settembre, una bicicletta e la natura incontaminata. E, per finire, un ritorno ugualmente spettacolare. Sono questi gli ingredienti dell'escursione in programma domenica 19 settembre nella Tenuta di San Rossore in collaborazione con il Centro visite del Parco. Con una guida e in sella alle bici si potranno attraversare viali storici, pinete, boschi, zone agricole e fiumi. Fino ad arrivare al mare. Ma non è finita qui. Le bici saranno imbarcate sul battello e, cullati dal fiume, i partecipanti rientreranno in centro città con una visuale del tutto inedita.

Una giornata alla scoperta della zona di riserva della Tenuta di San Rossore. Aneddoti, storie e una ricchezza naturalistica tutta da conoscere. A piedi, ma anche a bordo del trenino che anche domenica 26 settembre aiuterà a 'scortare' i visitatori da un luogo all'altro del parco. Tra animali selvatici come daini, cinghiali e volpi si arriverà ad osservare le dune incontaminate del parco attraversando una delle pinete di pino domestico più estese d’Italia. La visita effettiva avrà una durata di circa 2 ore.

Chi l'ha detto che per farsi una bella camminata serve per forza abbandonare il centro? Soprattutto se la passeggiata diventa anche un'occasione per scoprire qualcosa di più sui luoghi, le vie e i personaggi che hanno abitato Pisa. Da Leopardi a Byron, solo per citarne due, sono tanti i poeti e gli scrittori che si sono lasciati affascinare dalla bellezza di Pisa. Con il tour 'Poeti e scrittori a Pisa', in programma domenica 26 settembre, si percorreranno i luoghi in cui hanno vissuto, di cui hanno scritto e che hanno amato artisti, letterati e intellettuali da tutto il mondo e di ogni secolo. Tra racconti e brevi citazioni si guarderà Pisa con gli occhi di poeti e artisti.

Una visita guidata di Pisa da condividere con i propri amici a quattro zampe. Domenica 19 settembre si potrà infatti trascorrere con loro una mattinata tra i luoghi più interessanti della città. E al termine, per chi volesse proseguire con questo momento di socializzazione, ci sarà la possibilità di fermarsi per bere qualcosa in uno dei locali del centro di Pisa.

Camminare nella natura è prima di tutto un'occasione per rilassarsi. Tanto più se alla passeggiata si abbina anche un po' di pratica Yoga. È quanto propone l'associazione 'Piedi in cammino' per domenica 12 settembre: un'escursione partendo dal mare, attraverso un bosco tipico mediterraneo, nella Tenuta del Tombolo. Il tutto accompagnato da una pausa di Anukalana Yoga, una pratica fluida e morbida in cui il respiro muove il corpo nel modo più naturale possibile, rendendo più facile abbandonare stress e tensioni.

Continuano ogni fine settimana, anche nel mese di settembre, le visite guidate alla salina di Volterra. Per chi non si è ancora addentrato in questo mondo affascinante, può essere l'occasione per intraprendere un vero e proprio viaggio nel patrimonio industriale italiano, scoprendo tutti gli aneddoti e i segreti dell'eccellenza assoluta del sale certificato il più puro d'Italia.

