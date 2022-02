Alla scoperta delle Zone umide del Comune di Bientina

“Valorizza, gestisci, restaura, ama le zone umide”. Nasce con questo slogan la Giornata Mondiale delle Zone Umide (il 2 febbraio). Un invito subito raccolto dal Comune di Bientina che domenica 6 febbraio, insieme al Centro di Educazione Ambientale di Bientina, proporrà una lunga e suggestiva camminata alla scoperta dei paesaggi e della storia della parte meridionale della zona Ramsar del Padule di Bientina (dal 2013 designata dal Ministero dell’Ambiente come Zone Umida di Importanza Internazionale), in collaborazione con Legambiente Valdera, con il WWF e con Legambiente Capannori.

Il percorso ad anello includerà la visita al Bosco di Tanali, al Bosco del Bottaccio e al Lago della Gherardesca. Durante l’escursione sarà inoltre possibile seguire un’attività alternativa gestita dall’Associazione fotografica La Torre: un’affascinante Caccia Fotografica per la quale è consigliato l’uso di macchine professionali, anche se non saranno esclusi scatti fotografici più semplici con i propri smartphone. Coloro che opteranno per questa attività faranno un percorso più breve che si concentrerà nella mattina e si snoderà tra Bosco di Tanali, Chiaro Nuovo e Oasi del Bottaccio. Il ritrovo è fissato al parcheggio della Riserva di Bosco Tanali alle ore 9,30. Prenotazione obbligatoria a Legambiente Valdera (Carlo 3386716062 - Luciano 3280873420).

Per coloro che preferiscono qualcosa di meno impegnativo dal punto di vista della tempistica e della difficoltà, ma vogliono conoscere e capire le Aree Umide, è possibile visitare, con la guida del personale esperto dell’Associazione Natura di Mezzo, la bellissima Riserva Naturale del Lago di Sibolla, una piccola ma significativa zona umida considerata una propaggine del Padule di Fucecchio ed il centro visitatori, che resterà aperto per l’occasione. Ritrovo presso il Centro Visitatori della Riserva (Via dei Sandroni, Altopascio) alle ore 15.00. L’evento è a offerta libera, con prenotazione obbligatoria a Natura di Mezzo (Carolina 3386553603 - Giulia 3495767329).