Esecutori di metallo su carta play plantasia

GIOVEDÌ 4 MAGGIO ORE 21:30, Teatro Nuovo Pisa

Mother Earth's "Plantasia"

La rassegna musicale Frequenze presenta un progetto di Enrico Gabrielli / Sebastiano De Gennaro / Luisa Santacesaria / Damiano Afrifa.



Sulla scia del movimento hippie californiano, nel 1976 Mort Garson – arrangiatore e compositore americano di musica leggera – registrò un disco intitolato Mother Earth’s Plantasia. Questo curioso signore decise di produrre un lavoro sonoro specifico per “la crescita delle piante”.

A sollevare però il tutto dalla mera operazione antropocentrica ci pensa il fatto che questa musica contenuta su disco è meravigliosa.

L’esecuzione sarà molto fedele all’originale e prevede quattro sintetizzatori analogici per quattro esecutori in carne ed ossa.



Sebastiano de Gennaro, sintetizzatore (Korg MS20)

Enrico Gabrielli, sintetizzatore (JEN)



Luisa Santacesaria, sintetizzatore (Multivox)