Esposizione di mattoncini Lego® all'Egocon Festival

Torna a distanza di un anno l' evento dell' OrangeTeam LUG, gruppo di appassionati di mattoncini LEGO.

Nella nuova location al Parco della Pace a Pontasserchio (Pisa) tante opere originali create dalla fantasia degli espositori. Laboratori per i bambini, concorso per gli under 14, vota la migliore opera, cerca la minifg perduta.. e tante opere uniche: l'armatura indossabile del Samurai, The Dojo, il diorama NINJA-GO, le navi di STAR WARS e tanto altro.

Ospite dell' EGOcon Festival (evento comix) con la partecipazione delle Legioni Star Wars, supereroi, giochi di ruolo, giochi di ruolo dal vivo, cosplay street food e molto altro, non nel solito triste e freddo capannone industriale.. ma in un meraviglioso parco naturale con fantastiche location per foto con i personaggi più amati. 60 espositori da tutta italia fanno di contorno al festival all'interno di una tensostruttura montata per l'occasione, considerata come esposizione all'aperto.