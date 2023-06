Pioggia di eventi per l'Estate Bientinese

Anche quest’anno i mesi estivi a Bientina saranno animati da una costellazione di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età. È stata presentata l’edizione 2023 dell’Estate Bientinese, rassegna estiva di eventi nel Comune di Bientina.

In cartellone eventi musicali, culturali, ricreativi, gastronomici, escursionistici. E in più giochi, esibizioni di danza, teatro, approfondimenti, letteratura, sport e molto altro ancora. Un ricco calendario che coinvolgerà associazioni, realtà del territorio e non solo.

“Quest’anno ci siamo superati: probabilmente è il cartellone con il maggior numero di eventi mai avuto a Bientina - dichiara il sindaco Dario Carmassi - tante iniziative per rendere Bientina ancora più accogliente e attrattiva nei mesi estivi non solo verso chi ci viene a trovare, ma anche verso i residenti che, soprattutto in un momento di crisi, dovranno limitare gli spostamenti per le vacanze. Abbiamo inoltre provato a non concentrare tutti gli eventi negli stessi luoghi e diversificarli il più possibile, per permettere a tutta la comunità di viverli nel migliore dei modi. Come amministrazione, abbiamo investito molto per poter accogliere la totalità dei progetti che ci sono stati proposti a seguito del bando di interesse per la realizzazione di eventi che abbiamo fortemente voluto. Sarà dunque un’estate ricca, nella quale investiamo e che farà da compagnia ma anche da stimolo a tutta la cittadinanza”.

“In sinergia con le associazioni e le attività del territorio, ci siamo impegnati molto affinché il programma dell’Estate Bientinese fosse vario e a misura di età e interesse - dichiara Alessandro Cai, vicesindaco e assessore con delega al Commercio del Comune di Bientina - ne è uscito fuori un cartellone di iniziative davvero ricco e interessante, segno tangibile della vivacità e dello spirito di iniziativa che da sempre contraddistingue Bientina e la sua comunità. Come amministrazione, ringraziamo di cuore tutte le persone che si sono impegnate affinché tutto questo fosse possibile e uffici comunali che hanno lavorato con impegno e dedizione al progetto”.

"Un gelato fresco e colorato. Musica, teatro, cinema, folclore e poi poesia, danza e revival: questi gli ingredienti dell'estate bientinese 2023 - dichiara l’assessore alla Cultura Alessia Vincenti - un ricco palinsesto per grandi e piccoli, da fruire nelle varie location che il paese offre. Che ognuno scelga il gusto che preferisce. Oppure si tuffi in tutti. Sarà comunque un piacere ritrovarsi insieme nelle prossime sere d'estate!".

Il programma dell'Estate Bientinese