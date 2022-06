'Estate Bientinese': presentato il programma di giugno

Dopo due anni di limitazioni a causa delle restrizioni dovute al Covid, ripartono gli appuntamenti estivi dell'Estate Bientinese: un ricco calendario di eventi nella cittadina, rassegne culturali e enogastronomiche, escursioni e concerti, pensati per tutte le fasce età, che coinvolgeranno varie associazioni e realtà del territorio.

Il programma è stato presentato dal sindaco Dario Carmassi e dall’assessore Emanuele Brogi. "Finalmente l’Estate Bientinese torna ad animare e colorare il nostro paese - dichiara il Carmassi - presentare questo programma dopo le difficoltà legate al Covid degli ultimi anni, è un’emozione indescrivibile. Ringraziamo le associazioni e le realtà che si sono impegnate in sinergia con l’amministrazione, affinché tutto questo fosse possibile e che rappresentano il cuore e il motore della nostra Comunità". "Bientina si merita una rassegna di eventi importante, in linea con la vivacità e la dinamicità che ha sempre contraddistinto la nostra Comunità - dichiara l’Assessore Emanuele Brogi - ci stiamo lavorando da tempo e non è finita qui: presto presenteremo il programma di luglio, agosto e settembre".

I primi appuntamenti si sono svolti lo scorso fine settimana: giovedì 2 giugno con la tradizionale braciata in Piazza Vittorio Emanuele II, organizzata dall’Associazione Bientina e il Suo Palio; venerdì 3 e sabato 4 è stata la volta della Lucciolata, uno degli eventi più apprezzati tra le escursioni delle aree protette, organizzate insieme a Legambiente Valdera; sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 la Festa di San Valentino, Santo Patrono di Bientina, terminata proprio lunedì con la tombola.

I prossimi eventi

Giovedì 9 alle ore 18 ci sarà la premiazione alla migliore tesi di laurea del Premio Paoletti, presso la Villa Comunale Pacini Battaglia; martedì 14 sarà la volta dell’escursione 'La Luna e Il Tramonto', ore 20.30 presso il Parco Le Sughere di Quattro Strade; venerdì 17 la 'Escursione Ornitologica Notturna, Birdwatching a Bosco Tanali', alle 20.40 presso Bosco Tanali. Sabato 18, bis al Chiaro Nuovo, ore 20.40, con ritrovo presso il parcheggio del campo sportivo di Castelvecchio.

Sempre sabato 18 e Domenica 19, gli eventi di Studio Mattonai presso la Villa Comunale Pacini Battaglia: il primo giorno dalle ore 17 con l’evento 'Call For Startup' terminerà con il concerto di Naip, mentre il secondo giorno dalle ore 8 con 'Yoga Flow & Trekking'; martedì 21 il concerto per giovani musicisti organizzato dall’Associazione Amici di Niccolò, alle ore 21 presso la Villa Comunale Pacini Battaglia. Venerdì 24 torna la 'Festa dei Commercianti', organizzata dall’Associazione Centro Commerciale Naturale Bientina che si svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele II e nelle vie del centro storico.

Sabato 25 e domenica 26, appuntamento con il 'Mercatino dell’Antiquariato' dalle ore 8 nelle Piazze dei Borghi; sempre domenica 26 il tributo a Fabrizio De André con 'Faberband', organizzato dall’associazione culturale La Torre presso la Villa Comunale Pacini Battaglia, alle ore 21. Mercoledì 29 alle ore 21 'Finalmente…Musica!', organizzato dall’associazione Orizzonti di Studio con le esibizioni del Coro Voci Vivaci e W La Banda! presso il Parco Le Sughere a Quattro Strade. Giovedì 30 giugno, ultimo appuntamento del mese con 'Giocando In Contrada', organizzato dall’Associazione Bientina e il suo Palio alle ore 21 presso la Villa Comunale Pacini Battaglia.