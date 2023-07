'E...State a Casciana Terme': cinque appuntamenti con la musica live

Sarà una bella stagione all'insegna della musica quella che si appresta a vivere il borgo termale con 'E...State a Casciana Terme', la nuovissima iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Pro Loco di Casciana Terme con il patrocinio del Comune di Casciana Terme Lari. Cinque appuntamenti dove la musica live sotto le stelle sarà protagonista nella centralissima Piazza Garibaldi.

La rassegna prende il via sabato 29 luglio dalle ore 21 con l'esibizione del cantautore Luca Mattonai e della sua orchestra, in una serata dove saranno protagonisti i più grandi successi della musica italiana e internazionale dagli anni '80 fino ad oggi. Le quattro date del mese di agosto, sabato 5, giovedì 10, sabato 12 e venerdì 18 vedranno l'esibizione del duo Note Cave con una coinvolgente musica da accompagnamento che allieterà il pubblico durante la serata, dove sarà possibile cenare e intrattenersi nei locali e ristoranti del centro.

“Una nuova iniziativa che nel pieno dell'estate offre una nuova opportunità per visitare Casciana Terme e allo stesso tempo invita a restare in paese, una dimostrazione della vivacità e dell'intraprendenza del nuovo direttivo dei commercianti costituito da poche settimane e della collaborazione con la Pro Loco, con la quale lavoriamo in stretta sinergia” afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.

“Siamo felici di proporre un nuovo evento che abbia la musica come filo conduttore e che permetterà ai tanti frequentatori e turisti di trascorrere delle piacevoli serate estive a Casciana Terme all'insegna del benessere” dichiara il presidente della Pro Loco di Casciana Terme Lorenzo Rocchi.

“Ci siamo messi immediatamente al lavoro studiando nuove idee e proposte con l'obiettivo di rilanciare il tessuto commerciale del territorio, a partire dalla realizzazione di cinque serate musicali che contribuiranno a rendere ancor più attrattivo e fruibile il paese” le parole del presidente del direttivo Confcommercio Casciana Terme Fabio Sassetti.