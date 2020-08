Estate italo-brasiliana al Fortino di Marina di Pisa

Torna a riunirsi la Roda do Encontro, il gruppo di musicisti e cantanti che gravita intorno all'omonima associazione culturale italo-brasiliana.

Dopo lo stop forzato dovuto all'emergenza sanitaria e dopo un primo incontro a metà luglio, la musica popolare brasiliana riempie di nuovo gli spazi de Il Fortino, storico circolo Arci di Marina di Pisa.

L'evento si tiene sabato 5 settembre e sarà l'evento finale di una giornata di iniziative: alle 17.30 in via della Sirenetta, di fronte al circolo, saranno presenti i banchi del mercatino Ia Spesa in Campagna (in collaborazione con la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori), mentre alle 19:00 si terrà una conversazione sul tema 'Amazzonia presente e futuro 'con Israel Barroso e Riccardo Luporini, dottorandi in Diritti Umani e Politiche Globali alla Scuola Superiore Sant'Anna.

Alle 20.30 si prosegue con l'aperitivo del Fortino: a 8€, con bevuta inclusa. Oppure, al prezzo di 12€ si può scegliere il piatto unico Tosco-Brasiliano, composto da un antipasto/soufflé del Fortino e dal Bobó de Camarão, una gustosa zuppa di manioca, gamberi e latte di cocco, accompagnata da riso e salsa piccante. Per prenotare è necessario telefonare al numero 050 36195.

Alle 21.30 il collettivo musicale dell'associazione Encontro suonerà, all'aperto, insieme alla Roda di Samba Spaziale di Firenze, per un viaggio nella musica popolare brasiliana e nei classici del samba e della bossa nova.