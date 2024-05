Lirica e jazz a Palazzo Blu: torna l'Estate in musica

Torna a giugno l’Estate in musica a Palazzo Blu, gli appuntamenti all’aperto nei mesi estivi, nel giardino del museo, con due rassegne che rappresentano una tradizione consolidata: Opera a Palazzo e Pisa Jazz Festival.

Opera a Palazzo, con la direzione artistica del M° Andrea Gottfried, propone quattro spettacoli tutti dedicati all'opera di Giacomo Puccini, a partire dal 15 giugno con 'Suor Angelica'. Il programma prosegue il 13 luglio con 'Edgar', poi continua il 3 agosto con 'Boheme' e infine si conclude il 7 settembre con 'Il Tabarro'. Gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione su eventbrite.it



Il Jazz torna a Palazzo Blu con Pisa Jazz Festival. Anche per l’edizione 2024 si rinnova la collaborazione tra il festival Pisa Jazz Rebirth e Palazzo Blu. Nelle ultime due settimane di giugno il giardino di Palazzo Blu ospiterà quattro appuntamenti con alcune protagoniste della scena jazz italiana e internazionale. Saranno infatti quattro musiciste e band leader a presentare i propri progetti originali: la cantante Michela Lombardi (20 giugno), la chitarrista Eleonora Strino (23 giugno), le pianiste Tania Giannouli (27 giugno) e Francesca Tandoi (30 giugno). Ogni concerto sarà introdotto da un incontro con l'artista, condotto da Francesco Martinelli. Queste conversazioni sono un modo per avvicinare il pubblico al processo creativo delle musiciste e un’occasione per fornire elementi utili ad un ascolto più consapevole della loro musica. Gli spettacoli sono a pagamento.