Esterina Centovestiti, spettacolo per bambini a La Città del Teatro

Domenica 6 novembre alla Città del Teatro arriva 'Esterina Centovestiti', uno spettacolo per bambini ai 6 anni.



'Esterina Centovestiti' è un racconto del mondo dell'infanzia visto e raccontato dal vissuto di Lucia Ghibelli.



Lucia è una giovane donna che cerca di ricomporre con precisione i giorni della scuola e di quando, in quinta elementare, comparve in classe Esterina Gagliardo. L'arrivo di Esterina mette scompiglio nella vita di Lucia e non solo; il fatto che indossa sempre gli stessi pantaloni e ha il colletto del grembiule stropicciato; oppure che se ne sta sempre sola e non è facile comprendere quello che dice. Eppure, come spesso accade, le cose che non si riescono a capire, nel tempo, infine trovano una definizione e finisce che si rivelano fondamentali per la crescita personale di una bambina di dieci anni.



Le vicende della storia mettono in luce le gioie e i dolori, le riflessioni più intime, le domande esistenziali, i perché inspiegabili di quell'età fragile e potente al tempo stesso. È una narrazione non prevedibile, tutt'altro che lineare che fa lo spettatore appassionato e coinvolto.



Daria Paoletta sarà unica attrice in scena nei panni di Lucia, dando voce e corpo a questo racconto intenso di emozioni e di sorprese continue.

La regia sapiente è di Enrico Messina di Armamaxa Teatro.

Una produzione Burambò



DOMENICA 6 NOVEMBRE ORE 17

narrazione, teatro d’attrice

dai 6 anni

durata 60’

sala piccola



Biglietti da 5 a 7,50€+dp

Prevendita circuito ticketone e boxoffice Toscana e on line

Presso il teatro mercoledì 2 novembre ore 10-14 e 17-19/ giovedì e venerdì 10-14, sabato 10-13.

Domenica la biglietteria aprirà alle ore 16.00



biglietteria@lacittadelteatro.it