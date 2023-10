Dall'eclissi parziale di Luna ai pianeti visibili, gli eventi astronomici da non perdere a ottobre

Un mese di ottobre ricco di eventi da non perdere per gli amanti di astronomia. Nelle prossime settimane, infatti, il cielo regalerà numerosi spettacoli degni di nota: ecco gli appuntamenti principali da segnare sul calendario come suggerito dal sito newsby.it.

Pianeti visibili

Si inizia il 6 e 7 ottobre con l'osservazione dei pianeti Giove e Saturno che saranno facilmente visibili. Sarà possibile ammirare anche Urano e Nettuno. E non solo, al mattino presto anche Venere sarà visibile.

La Luna

Il 21 ottobre sarà la Notte della Luna, una giornata internazionale dedicata all'osservazione telescopica dell'affascinante satellite che il 28 ottobre sarà protagonista con un'eclissi parziale. L'ingresso nella penombra inizierà alle 20:01 (ora italiana), raggiungendo il culmine alle 22:15. La Luna sarà protagonista anche di interessanti congiunzioni con Giove, il 29 ottobre, e Saturno, il 24 ottobre. Nel calendario astronomico, venerdì 6 e sabato 7 ottobre sono in programma anche le Notti dei Giganti, dedicate a Giove e Saturno.