Equinozio d'autunno e Nettuno visibile, gli eventi astronomici da non perdere a settembre

Il mese di agosto è stato particolarmente ricco di eventi astronomici di rilievo, ma appuntamenti da non perdere ci saranno anche nel settembre appena iniziato: ecco quelli da cerchiare in rosso sul calendario segnalati da Meteo.it.

Nettuno visibile

Il 19 settembre Nettuno, l'ottavo e più lontano pianeta del Sistema solare, quarto più grande, si avvicinerà così tanto alla Terra da essere illuminato dal Sole. Un'occasione davvero unica per cercare di avvistarlo con i telescopi anche se, la sua enorme distanza dalla Terra, lo farà apparire come un piccolo punto blu.

L'equinozio d'autunno

Il 23 settembre appuntamento con l'equinozio d'autunno, il giorno in cui nell'emisfero settentrionale finisce l'estate e le ore di luce e di buio sono le stesse. In realtà, già oggi, venerdì 1 settembre, inizia l'autunno meteorologico, da non confondere con quello astronomico del 23 settembre. Quello meteorologico, infatti, cade sempre il 1 settembre, mentre l'equinozio d'autunno varia di anno in anno. Le stagioni astronomiche sono infatti candite da eventi astronomici, ossia dagli equinozi e dai solstizi, mentre quelle meteorologiche dividono l'anno basandosi sulle condizioni climatiche e vengono scandite dai trimestri solari.

L'equinozio, in realtà, non indica un giorno, ma un istante preciso. Da quel momento, nel nostro emisfero, ovvero quello boreale, le giornate (il periodo di luce rispetto al buio) si accorciano sempre di più fino all'arrivo del solstizio d'inverno a dicembre. Il solstizio è il momento in cui il sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l'eclittica, il punto di declinazione massima o minima. Questo significa che i solstizi di estate e di inverno rappresentano rispettivamente il giorno più lungo e più corto dell'anno. Il termine viene dal latino solstitium, composto da sol, "Sole", e sistere, "fermarsi", in quanto il Sole cessa di alzarsi (o scendere) rispetto all'equatore celeste.