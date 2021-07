L'estate a Calci prosegue a pieno ritmo: ecco gli eventi dal 28 al 30 luglio

Prosegue a pieno ritmo, registrando grande partecipazione e successo, l’estate calcesana. In arrivo, in questo fine luglio, un trittico tutto da vivere, capace di conciliare diversi gusti. Si parte mercoledì 28 luglio, per il cartellone di 'Con il Certosa Festival', con il concerto 'Fra’ Federico Russo e redemption sons'. L’evento – gratuito ma con prenotazione obbligatoria alla mail certosafestival@gmail.com - si terrà grazie alla disponibilità della U.P. Valgraziosa al "teatrino degli ulivi" di via dei Nocetti con inizio alle 21.15 e possibilità di ingresso del pubblico dalle 20.30.

Giovedì 29 luglio sarà invece la volta di Musicastrada Festival 2021 - 'Tuscany Music Sunset', il progetto itinerante di musica, fotografia e promozione del territorio che valorizza cultura e turismo. Alle 19.45, di fronte alla Certosa Monumentale di Calci, si esibirà Roberto Angelini, cantautore e chitarrista romano di fama nazionale, ospite fisso dal 2013 delle puntate di Gazebo prima e attualmente di Propaganda Live su La 7. L’evento è a pagamento e previa prenotazione on line come impone la vigente normativa anti Covid. Tutte le info: https://www.musicastrada.it/it/musicastrada-festival/

Infine, venerdì 30 luglio alle ore 21, appuntamento con 'Dell'Arte Contagiosa. Viaggio artistico-teatrale con i Canti dell’inferno dantesco nel Medioevo e nelle Chiese romaniche della Toscana'. L’evento si svolgerà nella Pieve dei Santi Giovanni ed Ermolao di Calci e avrà come titolo 'Canto XXI I Malebranche e la Bolgia dei barattieri' (L'iniziativa sarà anche trasmessa IN DIRETTA LIVE STREAMING sulla pagina facebook.com/DellArteContagiosa). Ingresso gratuito regolato in base alle normative anti-Covid attuali. Per INFO: 347 2517702 o arte@marinamariotti.it