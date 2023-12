Si accendono le feste con 'La Magia del Natale sul Litorale'

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti quello della Vigilia di Natale nel centro storico di Pisa e sul litorale con le iniziative organizzate da Confcommercio Provincia di Pisa che rientrano nel cartellone di iniziative 'Pisa Città del Natale'.

La musica sarà protagonista sabato 23 dicembre a partire dalle 16 con le emozionanti performance che si terranno in alcuni dei luoghi più iconici del centro storico di Pisa. In piazza del Carmine, accanto alla Casa di Babbo Natale, risuoneranno le note dell'arpa, in piazza Garibaldi l'emozionante esibizione dei suonatori di violino e in Logge di Banchi le note del sax a ritmo di blues.

A rendere ancor più suggestivo lo shopping natalizio l'esibizione del Gruppo Musici Città di Pisa, che a partire dalle 16 sfilerà in Corso Italia e Borgo Stretto con i tradizionali costumi rinascimentali del Gioco del Ponte. Sarà una Vigilia di Natale di festa anche a Tirrenia con 'La Magia del Natale sul Litorale' in via delle Rose, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Sib Confcommercio Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa e il contributo di Tirrenia Doc Caffè, Ristorante Pizzeria Lo Squalo e Osteria Tirrenia.

A partire dalle 15.30 la voce di Silvia Spagnoli accompagnerà grandi e piccoli nella magica atmosfera di Natale con canti natalizi, animazione per bambini a cura di Clown Prezzemolino, merenda con pandoro, panettoni e cioccolata calda, distribuzione dei cappellini di Babbo Natale e l'emozionante accensione delle luci in via delle Rose.