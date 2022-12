Tanti appuntamenti a Cascina nella settimana che porta al Natale

Inizia lunedì 19 dicembre la settimana che porta Cascina al Natale, con un fitto calendario di appuntamenti. Oggi alle 15.30 in Corso Matteotti ci sarà lo spettacolo per bambini con 'MAGIC JOE', un evento organizzato in collaborazione con la Pro Loco Cascina. Alle 17 alla Biblioteca comunale 'Peppino Impastato' torna 'Educare alle differenze' con l’incontro dal titolo 'Essere o non essere: il genere oltre le etichette'. Alle 21, infine, al Circolo Arci Laiano proiezione del film 'Quasi Amici' (ingresso libero e gratuito).

Domani, martedì 20, alle 15.30 allo Spazio Cascina Arte al Centro (Corso Matteotti 43) incontro dei bambini con Babbo Natale per la raccolta delle letterine. A seguire spettacolo musicale e canti per bambini con gli amici dell’associazione 'Canta che ti passa' e incontro con la pittrice Nicole Pardini. In Corso Matteotti alle 15.30 andrà in scena anche il 'Teatro dei burattini', un evento organizzato in collaborazione con la Pro Loco Cascina. E alle 21 in Biblioteca nuovo appuntamento con il circolo letterario 'Passione Libri': il libro del mese sarà 'La fattoria degli animali' di George Orwell.

Mercoledì 21 alle 15.30 in Corso Matteotti tornerà lo spettacolo per bambini con 'MAGIC JOE', mentre alle 16 allo Spazio Cascina Arte al Centro andrà in scena l’incontro dal titolo 'Natale tra stelle, comete e galassie': l’universo raccontato ai bambini dai 3 ai 99 anni. Un evento organizzato in collaborazione con ACA (Associazione Cascinese Astrofili); introduce e modera Massimo Marini. Giovedì 22 a partire dalle 15.30, il Corso Matteotti sarà ancora animato dallo spettacolo per bambini con il 'Teatro dei burattini' (in collaborazione con la Pro Loco Cascina). Alle 18, in Biblioteca, per 'Cascina Incontra' ci sarà Piero Panattoni con la presentazione del libro 'Apparizioni'.

Venerdì 23 alle 16 il Circolo Arci Gramsci APS di San Sisto ospiterà l’appuntamento 'Tutti in circolo sotto l’albero' a cura di Arci Pisa. Spettacolo e laboratorio di bolle di sapone e laboratori creativi a ingresso libero e gratuito. Alle 18, infine, a San Casciano, nella piazza della Chiesa, ci sarà la presentazione dell’albero per la sicurezza: un progetto del maestro Francesco Sbolzani per la Fondazione ANMIL 'Sosteniamoli subito', in collaborazione con il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica. L’opera è stata realizzata grazie alla disponibilità della Parrocchia di S.Casciano e dell’Azione Cattolica diocesana di Pisa ed è dedicata a tutte le vittime del lavoro e ai loro familiari, affinché ognuno di noi si impegni per rimuovere le cause degli incidenti sul lavoro. Presenterà l’evento Massimo Marini.