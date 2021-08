Cosa fare a Pisa e provincia nel weekend del 28 e 29 agosto

Tra caldo record e giornate assolate è arrivato anche l’ultimo fine settimana di agosto. Che spesso si traduce nel rientro definitivo dalle vacanze. Ecco quindi qualche consiglio su cosa fare nel weekend del 28 e 29 agosto tra concerti, visite guidate, mostre, cinema all’aperto, presentazioni di libri e con un pizzico di divertimento anche per i più piccoli.

Musica e passione. Sono queste le parole chiave con cui prosegue la rassegna 'Fuori Teatro 2021', il cartellone di eventi e spettacoli nella suggestiva cornice del Giardino Scotto. Per questo fine settimana gli appuntamenti cominciano la sera di sabato 28 agosto con un doppio concerto. Ad alternarsi sul palco saranno due band pisane, 'Cattive Compagnie' e 'Quadrosonar', pronti a presentare brani inediti in una serata piena di ritmo.

La musica regna sovrana anche a Pontasserchio, dove sabato 28 agosto si terrà la seconda edizione della 'Festa della Musica' al Parco della Pace 'Tiziano Terzani'. Tre gli artisti sul palco: scar Bauer, chitarrista elettrico e fingerstyle di livello internazionale, la cover band dei fantastici Queen, i Magic Queen, e Andreotti dj. Ma, oltre alla musica, non mancherà nemmeno la possibile gustare panini, dolci e birre artigianali.

Per chi invece alla musica preferisce la magia del cinema, continua la programmazione di agosto del cinema all'aperto nel Parco delle Concette. E cosa c'è di meglio di godersi un buon film in una calda giornata estiva? Domenica 29 agosto sarà proiettato 'Nowhere special', una storia intensa di paternità dove l'amore e i ricordi possono diventare una cura per il dolore. L'esistenza terrena di John, un trentaquattrenne gentile e silenzioso, è condannata per colpa di un male incurabile. Nel poco tempo che gli rimane, John deve fare la cosa più importante della sua vita: trovare una famiglia per il suo bambino di quattro anni, Michael, visto che la madre li ha lasciati entrambi poco dopo la sua nascita.

In questo fine settimana non mancano nemmeno gli incontri culturali. Sabato 28 agosto a Marina di Pisa (Etoile-Yacht Club Porto di Pisa) si parlerà infatti del libro di Massimo Raffanti 'Carpe Diem: riprendersi il tempo per una rivoluzione interiore' (Passaggio Al Bosco Edizioni). Un saggio filosofico romanzato che affronta temi spesso tralasciati, nella frenesia quotidiana, ma fondamentali: "Malgrado la crescente disponibilità di comfort e mezzi, l’insoddisfazione regna sovrana: incertezza e precarietà fanno da sfondo a un deserto di isolamento e depressione. Le contraddizioni della moderna “società liquida” suggeriscono un quesito fondamentale: siamo davvero i padroni della nostra esistenza?". Ecco che quindi l'obiettivo diventa "riprendersi il proprio tempo".

Durante questo fine settimana (ma non solo), passeggiando sui lungarni, ci si può fermare a Palazzo Blu. Non solo per vedere la mostra di De Chirico (aperta ai visitatori fino al prossimo 5 settembre), ma anche per ammirare una nuova esposizione fotografica: 'La pelle di De Chirico', un vero e proprio viaggio nel mondo evanescente del body painting. Un'idea nata proprio dalle opere del grande artista, capaci di "entrare" nelle persone per la loro bellezza. Ecco che quindi i colori e le suggestioni di De Chirico prendono forma sulla pelle dei protagonisti di queste fotografie.

Una domenica, quella del 29 agosto, che potrà essere dedicata anche alla scoperta dei luoghi più importanti della comunità ebraica pisana. Doppia visita guidata alla Sinagoga, dove tra le altre cose si può ammirare l'Aron Ha Kodesh del XVI secolo, fino alle atmosfere del cimitero ebraico che si affaccia su piazza dei Miracoli. Un'occasione imperdibile per conoscere qualcosa di più sulla storia di Pisa.

Spostandoci sul mare, a Calambrone, ci si imbatte invece in uno spettacolo dedicato ai più piccoli. Gli eroi Avengers, le canzoni delle favole, ventriloqui e tanta magia e divertimento: questi gli ingredienti del nuovo evento benefico organizzato dal Kinzika Group, in collaborazione con Supporter Pisa, per domenica 29 agosto. Con il desiderio di raccogliere fondi per l'acquisto di un gioco da inserire nel Parco dello Squalo, che sorgerà a ‘La Cella’ in memoria di Matteo Grilli, il ragazzo scomparso prematuramente per un incidente stradale nel settembre di un anno fa.

