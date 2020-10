Giovedì 22 ottobre l'Arsenale ospita una giornata-evento dedicata al film 'Assandira' di Salvatore Mereu in collaborazione con l'Associazione culturale sarda 'Grazia Deledda' e la Fondazione Sardegna Film Commission. Il film sarà proiettato in prima visione alle 16.00, 18.30 e 21.00. La proiezione delle 21.00 sarà seguita dall'incontro con il regista Salvatore Mereu.

Zuppo d'acqua fin dentro alle ossa, Costantino si avvita sul pagliaio come un vecchio legno restituito alla terra dal mare in burrasca. La pioggia torrenziale ha appena finito di spegnere il fuoco che si è mangiato in una notte sola l'agriturismo in mezzo al bosco, Assandira.

Ma la pioggia non ha spento il dolore, il rimorso bruciante per il figlio che è morto in mezzo alle fiamme e che non è riuscito a salvare. All'alba, i primi ad arrivare sono i carabinieri e il giovane magistrato: Costantino prova a raccontare loro cosa è successo in quell'ultima notte, a spiegare come tutto è cominciato.