Siamo lieti di presentare l’evento 'Bellezza Benessere Salute' che si terrà nei giorni di Sabato 23 e Domenica 24 Marzo 2024 dalle ore 10 alle ore 20 presso la Stazione Leopolda di Pisa. 'Bellezza, Benessere, Salute' giunto ormai alla sua 12' edizione è un evento che si occupa di queste tre tematiche, infatti le attività coinvolte saranno principalmente studi medici, farmacie, figure professionali, associazioni, parrucchieri, estetiste, operatori olistici del territorio e altri ancora. L'evento nasce dall'idea di mettere in relazione attività ed associazioni con i cittadini, offrendo l'opportunità ad entrambi di conoscersi e poter interagire; oggi più che mai siamo alla ricerca del benessere e della salute in toto, infatti vorremmo sensibilizzare gli utenti alla cura di se stessi, in tutti i campi (fisico/mentale). All'interno della manifestazione i visitatori potranno entrare in contatto con molte realtà differenti tra loro, potranno usufruire di servizi gratuiti, come scanner intraorale proposto dal Main Sponsor Sistema Centri Dentali di Cascina, analisi della pelle, pulizia viso con ultrasuoni, pranoterapia (domenica mattina), valutazione osteopatica, make up, consulenza di armocromia, taglio, piega e acconciature, panca posturale a trazione, depilazione viso, manicure, radiofrequenza viso/corpo e altri servizi ancora. Inoltre, all’interno sarà all’esito un punto ristoro, uno spazio bimbi, un’esposizione di quadri e si potrà assistere a esibizioni di danza, consulenze specifiche, lezioni aperte, laboratori di ceramica, macramè e uncinetto, laboratorio sulla lavanda e molto altro. I biglietti si acquistano direttamente all’ingresso dell’evento e sono validi per entrambe le giornate ad un costo di € 5,00 intero e €3,00 ridotto (mostrando il coupon cartaceo o quello salvato/ricevuto dai social, ragazzi dai 10 ai 14 anni, over 65, accompagnatori di diversamente abili); entrano gratis i bambini al di sotto dei 10 anni e i diversamente abili. Tutte le altre informazioni e novità si potranno trovare seguendo le pagine social 'Bellezza Benessere Salute'.