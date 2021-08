Beneficenza, Kinzika Group e Supporter Pisa insieme con una festa per bambini

10 euro per gli adulti, per i bambini a offerta libera

Gli eroi Avengers, le canzoni delle favole, ventriloqui e tanta magia. Questi i protagonisti del nuovo evento benefico organizzato dal Kinzika Group, in collaborazione con Supporter Pisa, per domenica 29 agosto, dalle 21.30 alle 24.00, al Solidago Resort a Calambrone. Con un obiettivo: raccogliere i fondi per l'acquisto di un gioco da inserire nel Parco dello Squalo, che sorgerà a ‘La Cella’ in memoria di Matteo Grilli, il ragazzo scomparso prematuramente per un incidente stradale nel settembre di un anno fa. Nel corso della serata si alterneranno sul palco i Marvel Avengers Team Italia, il Mago Gianluca Gustanti, Cantando Le Favole (Silvana Isolani e Stefano Colli) e Rene Luden international Ventriloquist, presentati da Martina Parigi.

L'ingresso allo spettacolo è di 10 euro per gli adulti, per i bambini a offerta libera. Biglietti già in prevendita. Per informazioni e prenotazioni Chiara 346 9744065, Michela 338 7466421, Claudia 247 1709679. I posti a sedere, nel rispetto delle normative anti-Covid, sono limitati. Ingressi con Green Pass.

