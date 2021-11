Musica e divertimento al Teatro Nuovo: evento benefico a favore della chirurgia pediatrica di Pisa

È tutto pronto per l'evento benefico organizzato dal Kinzika Group in collaborazione con Italy&child. L'appuntamento è per martedì 7 dicembre, alle ore 21.15, al Teatro Nuovo - Binario Vivo a Pisa. Il ricavato verrà devoluto per acquistare delle attrezzature primarie per la chirurgia pediatrica dell'ospedale di Pisa. Tanti gli ospiti della serata, così come tanto divertimento assicurato. Sul palco si alterneranno infatti i comici 'Gerry e Gelli', il duo acustico '30 Corde', il comico e cabarettista di successo internazionale Giovanni Bondi. E ancora l'attore e artista poliedrico Andrea Magini e infine 'Arieccoli in 3' con uno spettacolo di cabaret, imitazioni e intrattenimento. Necessario il Green Pass. Prenotazione obbligatoria. Per info e biglietti contattare

Chiara 346 9744065

Emanuela 347 905 5646



Claudia 347 170 9679