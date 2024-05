Gran concerto finale degli allievi di Maurizio Baglini all’Accademia 'Strata'

Con un gran concerto a Palazzo Blu, l’Accademia di Musica 'Stefano Strata' pone il sigillo alla seconda edizione della Masterclass 2023/24 del grande pianista Maurizio Baglini. Domenica 26 maggio alle 17.30 sette degli undici allievi iscritti per seguire, per sette mesi (da novembre 2023 a maggio 2024) la Masterclass del Maestro Baglini si esibiranno in uno straordinario concerto finale. In questo contesto saranno assegnate due borse di studio offerte dall’Accademia 'Strata' e dal Maestro Baglini.

La prima borsa di studio (500 euro e concerto premio offerti dall’Accademia) sarà assegnata all’allievo che avrà sostenuto la migliore performance nel concerto in programma a Palazzo Blu; la seconda (600 euro) è dedicata alla memoria di Nino Baglini (padre del pianista) e verrà consegnata all’allievo che ha dimostrato la maggior crescita interpretativa durante il percorso della Masterclass.

Gli allievi che si esibiranno sono: Ilaria Cavalleri, Alessio Ciprietti, Luigi Di Domenicantonio, Paolo Ehrenheim, Simone Librale, Davide Meli, Francesco Saviozzi. Con i molti e diversi corsi per principianti ed esperti e l’alto profilo dei suoi docenti, da molti anni l’Accademia di Musica 'Stefano Strata', presieduta dalla musicologa Milli Russo e diretta dal Maestro Marco Borghini, è centro di eccellenza tra le scuole di musica del panorama nazionale.

L’alto profilo dell’Accademia e della sua conduzione ha favorito la nascita di importanti collaborazioni con le istituzioni culturali locali (Fondazione Teatro di Pisa, Fondazione Palazzo Blu, etc…) e con alcuni dei più grandi artisti e specialisti del panorama musicale italiano e internazionale. Tra questi, appunto, il Maestro Maurizio Baglini, titolare della ambita Masterclass la cui seconda edizione giunge ora a conclusione.

La Masterclass del Maestro Baglini è rivolta ad allievi provenienti da Conservatori, Licei Musicali, Scuole di Musica o privatisti che desiderino perfezionare e approfondire il loro repertorio, con lo scopo di sostenere esami, concorsi, concerti, o solo affinare il loro stile tecnico-interpretativo.

Nell’approssimarsi del gran concerto finale, Maurizio Baglini così commenta: "Come si fa a stratificare la memoria di un percorso artistico/didattico che dura da mesi? Ci si confronta, si registrano le varie tappe del cammino, si scava in profondità e poi si tirano i bilanci dopo alcuni mesi. Considerando l’altissimo livello qualitativo degli studenti iscritti alla masterclass annuale che ho avuto il privilegio di tenere alla Accademia 'Strata' nell’anno accademico 2023/24, posso affermare che il concerto finale degli studenti sarà un vero e proprio parterre concertistico: non un saggio finale, ma un 'assaggio' di ciò che sette pianisti già formati sanno esprimere al pubblico in un frangente professionale e logisticamente prestigioso quale l’auditorium di Palazzo Blu. Una splendida ora di musica che spazierà dalla letteratura musicale barocca alla contemporaneità".